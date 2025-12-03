GAN Shmuel Food: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GAN Shmuel Food lud am 30.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,52 ILS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,88 Prozent zurück. Hier wurden 237,3 Millionen ILS gegenüber 285,5 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at