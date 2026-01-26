Gandhar Oil Refinery (India) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gandhar Oil Refinery (India) ließ sich am 23.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gandhar Oil Refinery (India) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,31 INR. Im Vorjahresviertel hatte Gandhar Oil Refinery (India) 1,98 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 11,67 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gandhar Oil Refinery (India) 10,05 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at