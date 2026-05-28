Gandhar Oil Refinery (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gandhar Oil Refinery (India) hat am 26.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,16 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,19 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,93 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gandhar Oil Refinery (India) einen Umsatz von 9,62 Milliarden INR eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,83 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 42,41 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Gandhar Oil Refinery (India) einen Umsatz von 38,97 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at