Gandhar Oil Refinery (India): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gandhar Oil Refinery (India) gab am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 19,65 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,68 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 91,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,03 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,32 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at