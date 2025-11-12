Gandhi Special Tubes gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gandhi Special Tubes ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gandhi Special Tubes die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14,56 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,19 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,22 Prozent auf 480,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Gandhi Special Tubes 486,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at