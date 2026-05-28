Gandhi Special Tubes hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gandhi Special Tubes hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 7,71 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gandhi Special Tubes 9,83 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Gandhi Special Tubes im vergangenen Quartal 472,1 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gandhi Special Tubes 433,4 Millionen INR umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 56,26 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 48,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,15 Prozent auf 1,92 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,73 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at