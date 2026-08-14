Gandhi Special Tubes öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gandhi Special Tubes hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 22,99 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Gandhi Special Tubes mit einem Umsatz von insgesamt 572,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 481,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 18,89 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at