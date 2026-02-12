Gandhi Special Tubes veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Gandhi Special Tubes hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 16,21 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,48 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gandhi Special Tubes 484,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 397,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at