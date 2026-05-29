Ganesh Benzoplast hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ganesh Benzoplast hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,12 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,830 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,11 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 999,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 10,19 INR. Im Vorjahr hatte Ganesh Benzoplast 5,29 INR je Aktie erwirtschaftet.

Ganesh Benzoplast hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,11 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at