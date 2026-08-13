Ganesh Benzoplast: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ganesh Benzoplast präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,44 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Ganesh Benzoplast hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 956,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at