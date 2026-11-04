Ganesh Consumer Products gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ganesh Consumer Products präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 4,70 INR. Im letzten Jahr hatte Ganesh Consumer Products einen Gewinn von 3,04 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,00 Prozent auf 2,27 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at