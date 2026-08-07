Ganesh Consumer Products: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ganesh Consumer Products präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ganesh Consumer Products ein EPS von 1,95 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ganesh Consumer Products in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,89 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,03 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at