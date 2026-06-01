Ganesh Housing präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ganesh Housing hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 7,36 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ganesh Housing 19,78 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Ganesh Housing 950,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 62,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,51 Milliarden INR umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 37,93 INR. Im letzten Jahr hatte Ganesh Housing einen Gewinn von 71,72 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 46,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,11 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at