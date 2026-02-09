Ganesh Housing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ganesh Housing hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,44 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,29 INR erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 64,48 Prozent auf 913,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at