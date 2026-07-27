Ganesh Housing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ganesh Housing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,03 INR. Im Vorjahresviertel waren 11,16 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ganesh Housing 2,80 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at