Ganesha Ecosphere stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ganesha Ecosphere ließ sich am 07.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ganesha Ecosphere die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,77 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,74 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Ganesha Ecosphere mit einem Umsatz von insgesamt 3,57 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,20 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at