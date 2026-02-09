|
09.02.2026 06:31:29
Ganesha Ecosphere stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ganesha Ecosphere ließ sich am 07.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ganesha Ecosphere die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,77 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,74 INR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Ganesha Ecosphere mit einem Umsatz von insgesamt 3,57 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,20 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!