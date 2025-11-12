Ganesha Ecosphere: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ganesha Ecosphere präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Ganesha Ecosphere vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,28 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,71 INR je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,06 Prozent auf 3,63 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at