30.10.2025 06:31:28
Ganfeng Lithium A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ganfeng Lithium A gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,25 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ganfeng Lithium A einen Umsatz von 4,34 Milliarden CNY eingefahren.
