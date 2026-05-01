Ganfeng Lithium A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ganfeng Lithium A lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,180 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ganfeng Lithium A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 143,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,20 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,77 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at