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31.08.2026 06:31:29
Ganfeng Lithium A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ganfeng Lithium A hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,090 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 201,91 Prozent auf 13,90 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,60 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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