IG Holdings Corporation Registered Shs Aktie
ISIN: JP3102290008
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19.11.2026 13:23:23
"Gang hochschalten": IG Metall ruft für Freitag zu Warnstreiks auf - mehrere Autobauer betroffen
Die IG Metall ist sich in der Tarifrunde mit der Metall- und Elektroindustrie nicht einig geworden. Der Verhandlungsführer der Gewerkschafter spricht von einem "Minus-Angebot". Nun soll die Arbeit einen Tag lang ruhen. Betroffen sind unter anderem mehrere Werke von Autobauern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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