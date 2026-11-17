Ganga Papers India hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,280 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,27 Prozent auf 933,8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 706,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at