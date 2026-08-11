Ganga Papers India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ganga Papers India stellte am 08.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,46 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 860,1 Millionen INR – ein Plus von 37,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ganga Papers India 623,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at