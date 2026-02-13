Ganges securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ganges securities hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,46 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 112,4 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 14,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at