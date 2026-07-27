Gangotri Textiles vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gangotri Textiles präsentierte am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 INR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Gangotri Textiles ebenfalls 0,010 INR je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at