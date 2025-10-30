Gannett Co. Q3 Loss Increases, Misses Estimates

(RTTNews) - Gannett Co. (GCI) released Loss for its third quarter that increased from the same period last year and missed the Street estimates.

The company's earnings totaled -$39.249 million, or -$0.27 per share. This compares with -$19.653 million, or -$0.11 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn -$0.12 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period fell 8.4% to $560.796 million from $612.439 million last year.

Gannett Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$39.249 Mln. vs. -$19.653 Mln. last year. -EPS: -$0.27 vs. -$0.11 last year. -Revenue: $560.796 Mln vs. $612.439 Mln last year.