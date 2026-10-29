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29.10.2026 06:31:29
Ganso: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Ganso hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,61 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,540 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Ganso hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 782,8 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 719,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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