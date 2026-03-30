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30.03.2026 06:31:29
Ganso öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ganso präsentierte am 28.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 532,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 411,7 Millionen CNY umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,580 CNY beziffert, während im Vorjahr 1,04 CNY je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,07 Milliarden CNY – eine Minderung um 9,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,29 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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