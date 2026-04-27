Ganso zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ganso ließ sich am 25.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ganso die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ganso ein EPS von -0,100 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 332,9 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ganso 337,8 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at