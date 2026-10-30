Gansu Dunhuang Seed: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gansu Dunhuang Seed hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 123,7 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gansu Dunhuang Seed 72,3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at