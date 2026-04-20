Gansu Guofang Industry Trade (Group) A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gansu Guofang Industry Trade (Group) A gab am 18.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Gansu Guofang Industry Trade (Group) A 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 228,0 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 158,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,110 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 743,28 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 785,90 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at