Gansu Qilianshan Cement Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Gansu Qilianshan Cement Group hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Gansu Qilianshan Cement Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 CNY je Aktie gewesen.

Gansu Qilianshan Cement Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at