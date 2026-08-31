Gansu Yasheng Industrial (Group) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gansu Yasheng Industrial (Group) veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Umsatzseitig standen 846,1 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gansu Yasheng Industrial (Group) 864,7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at