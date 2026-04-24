Gansujiu Steel Group Hong Xing Iron Steel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gansujiu Steel Group Hong Xing Iron Steel lud am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Gansujiu Steel Group Hong Xing Iron Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 6,98 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,73 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at