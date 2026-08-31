|
31.08.2026 06:31:29
Gansujiu Steel Group Hong Xing Iron Steel stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Gansujiu Steel Group Hong Xing Iron Steel hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gansujiu Steel Group Hong Xing Iron Steel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,18 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 8,75 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!