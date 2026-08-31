Gansujiu Steel Group Hong Xing Iron Steel stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gansujiu Steel Group Hong Xing Iron Steel hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gansujiu Steel Group Hong Xing Iron Steel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,18 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 8,75 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at