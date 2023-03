Ganze Branche leidet mit: Credit-Suisse-Aktie stürzt auf Rekordtief

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Nach den schlechten Nachrichten aus der Bankenbranche insgesamt und speziell von der Credit Suisse in den vergangenen Tagen reicht eine Bemerkung in einem Fernsehinterview, um Aktien der Traditionsbank einbrechen zu lassen. Auch andere Geldhäuser in Europa werden in Mitleidenschaft gezogen.