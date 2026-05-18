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18.05.2026 06:31:29
GAON CABLE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
GAON CABLE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 1189,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GAON CABLE 927,00 KRW je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 763,58 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 639,30 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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