GAON CABLE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GAON CABLE hat am 20.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 209,66 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 108,72 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 613,69 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GAON CABLE einen Umsatz von 512,27 Milliarden KRW eingefahren.

GAON CABLE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3130,61 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3270,00 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 2 545,70 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte GAON CABLE 1 727,10 Milliarden KRW umgesetzt.

