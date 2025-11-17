GAON CABLE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GAON CABLE hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1129,00 KRW gegenüber 1197,00 KRW im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat GAON CABLE 649,42 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 61,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 402,69 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at