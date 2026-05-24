Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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24.05.2026 06:00:08
Gap between London house prices and other UK cities at narrowest since 2009
Affordability pressures weigh on capital while Manchester, Liverpool and other regional hubs benefit from population growthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Gap Inc.
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|Gap between London house prices and other UK cities at narrowest since 2009 (Financial Times)
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|Gap Inc.
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