Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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05.05.2026 13:31:06
Gap co-founder Doris Fisher dies aged 94
She opened the first store with her husband Don in 1969, with the company calling her "a pioneering force in American retail".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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