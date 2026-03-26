Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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26.03.2026 06:28:26
Gap plans to open 50 China stores, return to Hong Kong in 2026
New stores will open across tier-one to tier-three cities in the world’s second-largest economyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Gap Inc.
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25.03.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gap-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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18.03.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gap von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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18.03.26
|UK price gap between first-time properties and bigger homes at record high (Financial Times)
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11.03.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gap von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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06.03.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
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06.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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06.03.26
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06.03.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 verliert zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Gap Inc.
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