Gap stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gap äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,65 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at