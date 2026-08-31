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31.08.2026 06:31:29
Gap: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Gap äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,53 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,79 Milliarden BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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