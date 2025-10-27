Gapwaves (B) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gapwaves (B) hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,61 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,380 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 20,4 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gapwaves (B) 18,4 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at