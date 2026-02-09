Gapwaves (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gapwaves (B) präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Gapwaves (B) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,71 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,380 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 23,3 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 32,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,870 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -1,610 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 90,55 Millionen SEK, während im Vorjahr 66,08 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

