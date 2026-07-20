Gapwaves (B) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gapwaves (B) hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,49 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,240 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,1 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,1 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at