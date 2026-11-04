BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
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04.11.2026 09:31:58
Garanti BBVA Announces Share Buyback Program
Garanti BBVA has decided to launch a share buyback program for a maximum period of three years, reflecting its confidence in its strong financial position and long-term value creation potential. Under the program, the Bank plans to repurchase the shares up to nominal value of 85 million TL and allocate a maximum of TL 11 billion for these transactions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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29.10.26
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29.10.26
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28.10.26
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27.10.26
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20.10.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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14.10.26
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13.10.26
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06.10.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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|02.11.26
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|30.10.26
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|02.11.26
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|18.09.26
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|BBVA Overweight
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|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
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|29.10.26
|BBVA Neutral
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|Banco Bilbao (BBVA) S.A. (Spons. ADRs)
|22,70
|0,44%
|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR
|42 480,00
|6,31%
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|22,76
|0,57%
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