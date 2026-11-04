BBVA Aktie

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WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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04.11.2026 09:31:58

Garanti BBVA Announces Share Buyback Program

Garanti BBVA has decided to launch a share buyback program for a maximum period of three years, reflecting its confidence in its strong financial position and long-term value creation potential. Under the program, the Bank plans to repurchase the shares up to nominal value of 85 million TL and allocate a maximum of TL 11 billion for these transactions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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02.11.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 BBVA Neutral UBS AG
30.10.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
29.10.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR 42 480,00 6,31% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 22,76 0,57% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

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Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fallen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
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