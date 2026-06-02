BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
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02.06.2026 18:45:36
Garanti BBVA Celebrates Its 80th Anniversary with New Exhibition
Garanti BBVA recently unveiled the exhibition ‘We’ve Been in the Future for 80 Years,’ on June 2nd at a special event for the press. The exhibition at Salt Galata chronicles the bank’s extensive journey over eight decades – from its founding in Ankara in 1946 to its current role as a driver of modern banking. Designed as an interactive, immersive experience, the exhibition aims to tell the stories of the employees, customers and stakeholders who have shaped the bank over the years.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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