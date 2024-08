Garanti BBVA consolidates its leadership in loans in local currency, reaching 1 trillion lira

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. has released its financial statements for the period ending June 30, 2024. According to its consolidated statements, the bank’s net income in the first six months of the year came to TRY 44.59 billion. Total assets stood at TRY 2.6 trillion, while the bank’s contribution to the economy through cash and non-cash loans amounted to TRY 1.98 trillion. Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao